堺雅人主演『VIVANT』続編が7月放送開始、異例の2クール連続放送が決定 | RBB TODAY

堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS）の続編放送と、記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が解禁された。

TBSは、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』続編を毎週日曜よる9時の枠にて、7月から2クール連続という異例のスケールで放送する。

物語は、前作のラストシーン――主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び「赤い饅頭」が置かれた直後から幕を開ける。新たにアゼルバイジャンで大規模ロケが敢行されており、乃木たちを待ち受ける次なる任務が描かれる。

また、7月放送決定を記念して、発表記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」も公開された。「今、日本で暮らす、すべての人へ――」をテーマに、平和な日本の日常風景と、その裏で暗躍する自衛隊の影の諜報部隊「別班」の姿を対比して描いた特別映像だ。

堺は次のようにコメントを寄せている。「7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）。続編では乃木が別班であると分かっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくると思います。前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験を是非視聴者の皆さんにもしていただきたいと思っております。スタッフ、キャストが力を合わせて全力で作った作品です。皆さんも全力で受け止めていただければと思います」。