大原優乃がヒロイン演じる時代劇「まめで四角でやわらかで」が総再生6000万回突破！ | RBB TODAY

柳葉敏郎主演、大原優乃がヒロインを務めるオリジナルショート時代劇「まめで四角でやわらかで」と、その縦型スピンオフ「江戸にログインしました。」の各種SNS（YouTube・Instagram・TikTok）における総再生回数が6,000万回を突破した。

本作は、「時代劇専門チャンネル」を運営する日本映画放送がKDDIと共同制作し、YouTubeで無料配信中の作品だ。江戸の長屋を舞台に、元大工の喜兵衛（柳葉）一家と周囲の住人たちの日常をほっこりと描いた1話約3分のショートドラマで、ウルバノヴィチ香苗の人気コミックが原作。

最大の特長は、世界的に人気が高まっている「マイクロドラマ」のフォーマットを採用している点だ。移動中や隙間時間にスマホで気軽に視聴できるうえ、各話の末尾には江戸時代の豆知識も盛り込まれており、幅広い世代が楽しめる内容となっている。横型・縦型ドラマがクロスする史上初の時代劇プロジェクトとしても注目を集めている。

キャストには柳葉敏郎、大原優乃、本島純政、松岡依都美、小野武彦ら実力派俳優が出演。時代劇初出演となる大原は、小野が演じる長兵衛の孫・お茅を演じており、その柔らかな表情と優しい声が物語の中で引き立っている。ファンからは「町娘役がピッタリ」「柔らかい雰囲気の優乃ちゃんが一番好き！」「優しい笑顔に癒されました」といったコメントがSNS上に上がっている。

縦型スピンオフ「江戸にログインしました。」は公式InstagramとTikTokで配信中。令和から江戸時代にタイムスリップした3人の話を中心に、時代を超えた“あるある"がオムニバス形式で描かれている。

大原は現在上映中の映画「教場 Requiem」にも警察学校のメイン生徒役として出演中。キリッとした制服姿とは対照的な、江戸の町娘という柔らかな役柄を見事に演じ分けており、俳優として芝居の幅を広げていく彼女の今後の活躍が楽しみだ。