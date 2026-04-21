三吉彩花、背中に入れた花のタトゥーを公表「自分らしく生きるという決意の証」 | RBB TODAY

女優の三吉彩花が4月20日にインスタグラムを更新し、背中に大きな花のタトゥーを入れたことを公表した。

インスタグラムで公開されたのは、背中が大きく開いた黒いドレスを着用した自身の写真。タトゥーは青い大きな花びらのタチアオイのデザインで、腰から背中にかけて線も描かれている。

このタトゥーについて英語で、「30歳で人生の新しい章を始めようと考えたとき、タトゥーが思い浮かびました。それは、自分らしく生きるという決意の証です」と説明。

また、「このタトゥーは、もうひとりの私として、私の生き方を背後から支えてくれています。デザインの美しさだけでなく、そこには私が込めた想いや記憶も刻まれています 」と思いを明かした。

三吉は、「私の新しい人生はここから始まります。この広い世界の中で、自分の運命のためにできることをすべてやりたい。自分に恥じることのないように」とつづり、最後には「そして、両親にも感謝しています。この世界に生まれさせてくれて、ありがとう」と感謝した。

※三吉彩花がタトゥーを公表

