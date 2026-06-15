「顔を自慢しに来たね」&TEAM・K、貴公子からグランジまで何でも似合う“最強顔面”を披露 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAMのメンバー、Kが思い出を振り返った。

6月15日、Kは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「顔が素晴らしい」最強アイドルのK

キャプションには、韓国語で「韓国活動」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、日本3rdアルバム『We on Fire』で韓国の音楽番組などにて活動を展開したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝K Instagram）

写真のなかのKは、さまざまな衣装やメイクでトップアイドルらしい一面を見せた。落ち着いたブレザースタイルで貴公子のような姿を披露したかと思えば、穴の開いたニットでグランジスタイルを着こなし、異なる魅力を放った。

投稿を目にしたファンからは、「爆イケ最高カッコいい」「ケイくんのカメラロール幸せいっぱいだね」「顔を自慢しに来たね！」といった反応が寄せられていた。

なお、Kは来る8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』に出演した。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

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