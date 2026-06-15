「芸能人は金の匂いを嗅ぎつけてYouTubeを…」韓国ユーチューバー、発言が思わぬ余波 | RBB TODAY

旅行ユーチューバーのパニボトルが、芸能人のユーチューブ活動に関する発言の余波を受けている。

最近、YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」に「チャンネル登録者数1950万人クリエイターたちの高品格討論の場」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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番組プロデューサーのナ・ヨンソクをはじめ、ユーチューバーのチムチャクマン、パニボトル、ミミミヌ、歌手カー・ザ・ガーデン、カン・ミンギョン、ガールズグループ少女時代のヒョヨン、コメディアンのクァク・ボム、オム・ジユンが出席して、“ユーチューブ・シンポジウム”を開く姿が捉えられた。

話題になったのは、パニボトルの指摘であった。

彼は、「それぞれの分野での成果は十分に認める。しかし、この方々は3塁から始めておいて、自分は野球が上手いと勘違いしているときがある。我々は最初からヒットを打って、出てきた人だ」と、芸能人ユーチューバーたちを指して「とにかく金の匂いを嗅ぎつけて、（ユーチューブに）入ってきた方々だ」と主張した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」）

1段目右：ナ・ヨンソク 2段目左からパニボトル、カン・ミンギョン

3段目：カー・ザ・ガーデン

これにナ・ヨンソクとカン・ミンギョン、カー・ザ・ガーデン、クァク・ボム、オム・ジユンは反発した。ヒョヨンだけが、「私は金の匂いをよく嗅ぎつける」と話し、ほかの芸能人ユーチューバーたちは「出よう」「金の話が出ると、腹が立つ」と強い不満をあらわにした。

「正しい」「間違っていない」など、パニボトルの発言にすっきりするという反応が続いているなか、本人は「お願いだからやめて！面白くしようと言っただけだ！」と戸惑う様子を見せた。

彼は、「僕も金の匂いを嗅ぎつけて、ユーチューブをやっている」と先の発言は冗談であるだけで、誰かを批判する意図はないと否定した。

なお、パニボトルは旅行ユーチューバーで、現在チャンネル登録者257万人を保有している。

（記事提供＝OSEN）

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