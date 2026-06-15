RIIZE、新AL『II』でカムバック！頭からつま先まで“HIP”なエネルギーでグローバル音楽市場を席巻へ | RBB TODAY

RIIZEが、さらに鮮明になった自信と自由奔放なエネルギーを携え、グローバルファンのもとへ帰ってきた。

デビュー4年目に突入した彼らは、一層磨きのかかった実力と唯一無二のパフォーマンスを武器に、2ndミニアルバム『II』で音楽シーンに再び大きなインパクトを与える。

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RIIZEは本日（6月15日）午後6時、2ndミニアルバム『II』をリリースし、タイトル曲『Do your dance』のMVを公開した。昨年11月にリリースされたシングル『Fame』以来、約7カ月ぶりとなる今回の新作には、RIIZEならではの多彩な魅力と、拡張されたアイデンティティが詰め込まれている。

（画像＝SMエンターテインメント）

“成長と実現”のアイコンとして歩み続けてきたRIIZEは、独自の音楽ジャンル「エモーショナル・ポップ」を武器に世界的な人気を集めている。今作にはタイトル曲『Do your dance』をはじめ、『SOAR』『D-D-Done』『Overdrive』『Like a Bomb』『In a Loop』の全6曲が収録されており、彼らの幅広い音楽性を証明している。

タイトル曲『Do your dance』は、ヒップホップビートとエレクトロニックポップサウンドが絶妙に融合したアップテンポのダンスナンバーだ。力強いディストーション808ベースと、クールに繰り返される中毒性の高いサビのコントラストが印象的で、一度聴けば耳に残る楽曲に仕上がっている。

MVも高い完成度を誇っている。ダイナミックなカメラワークが際立つワンテイクスタイルの映像は、メンバーたちの“HIP”な魅力を最大限に引き出している。「Do your dance like a pro」という歌詞に合わせた手の動作や、「Head, hips, shoulders, toes」という歌詞をそのまま表現したポイントダンスなど、多彩で直感的な動きで構成されたパフォーマンスが印象的だ。

活動のたびに限界を更新しながら独自の道を切り開いてきたRIIZE。7カ月間の準備期間を経て完成した2ndミニアルバム『II』は、彼らの音楽に対する真摯な探求と目覚ましい成長の結晶だ。“ステージの上で最も輝くグループ”という評価を改めて証明するRIIZEが、新曲『Do your dance』で世界の音楽市場にどのような旋風を巻き起こすのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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