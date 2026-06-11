「助手席乗りたい…」Stray Kids・フィリックス、フェラーリが“似合いすぎる”と話題に | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、端正なビジュアルでファンを魅了した。

フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、「It's just beginning」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】フィリックス、フェラーリに負けぬ存在感

公開された写真には、ブルーのフェラーリの横でポーズをとるフィリックスの姿が収められている。ブラックコーデにキャップを合わせたスタイリッシュな装いで、洗練された雰囲気を漂わせた。

また、オープンカーの運転席に座ったカットも公開。カメラを見つめるクールな眼差しと端正なビジュアルが際立ち、ファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「助手席乗りたい…」「フェラーリが似合う男だ」「トキメキとまらん」「本当にカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝フィリックスInstagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、6月6日（現地時間）に米ニューヨークで開催された音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival」でヘッドライナーを務めた。9月にはブラジルの大型音楽フェスティバル「Rock in Rio」への出演も控えており、グローバルな活躍を続けている。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

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