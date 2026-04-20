スターバックス、「チラックス ソーダ」ストロベリーが果肉増量して復活！ゆずシトラスも同時に再登場 | RBB TODAY

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スターバックス、「チラックス ソーダ」ストロベリーが果肉増量して復活！ゆずシトラスも同時に再登場

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スターバックス コーヒー ジャパン「チラックス ソーダ ストロベリー」「チラックス ソーダ ゆずシトラス」
  • スターバックス コーヒー ジャパン「チラックス ソーダ ストロベリー」「チラックス ソーダ ゆずシトラス」
  • カスタマイズでもっと自由に！「今日の気分で、チル＆リラックス。」

　スターバックス コーヒー ジャパンは、フルーツとソーダを組み合わせた「チラックス ソーダ」2種を24日から全国のスターバックス店舗で販売する。ラインナップは「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2種類だ。

　「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉とソーダにグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた一杯。昨年発売した商品で、今回は果肉を増量。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツ、オレンジを組み合わせたフルーツソーダに、同じくグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた商品として再登場する。

　シリーズの特徴となるグリーンシトラスフレーバーシロップは、レモン、ライム、グレープフルーツなどのシトラスに、梨やハーブなど10種類以上の香りをブレンドしたもの。爽やかな香りが広がる味わいに仕上げている。

　価格はTallサイズがテイクアウト579円（税込）、店内利用590円（税込）。Grandeサイズがテイクアウト624円（税込）、店内利用635円（税込）。Ventiサイズがテイクアウト668円（税込）、店内利用680円（税込）。

　さらに、カスタマイズにも対応しており、「チラックス ソーダ ストロベリー」はソーダをブラックティーに変更し、ホワイトモカシロップを追加する飲み方が紹介されている。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」では、エスプレッソを追加してエスプレッソソーダのような味わいを楽しめる。なお、ソーダはブラックティーまたはパッションティーへの変更も可能。

カスタマイズでもっと自由に！「今日の気分で、チル＆リラックス。」

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