反則級のメリハリ体型…TWICE・ジヒョ、“パツパツ”黒ワンピで際立つボリューム感「言葉を失う」 | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルでファンの視線を釘付けにした。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、“パツパツ”黒ワンピ姿

公開された写真には、黒のキャミソールワンピースを着用し、ポーズを決めるジヒョの姿が写っている。タイトなドレスからはグラマラスなプロポーションが際立ち、カメラを見つめる魅惑的な表情とともに圧倒的な存在感を放った。

この投稿にファンからは、「言葉を失う美しさ」「色気がすんごい」「異次元スタイル」といった絶賛のコメントが相次いで寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

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