ぴっちりウェアで曲線がくっきり…コ・ユンジョン、顔もスタイルも完璧！しなやかな魅力を全開に | RBB TODAY

女優コ・ユンジョンが、アクティブウェアブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」の公式モデルに選ばれた。

去る6月4日、「XEXYMIX」はコ・ユンジョンの洗練されたイメージと健康的なライフスタイルが、ブランドの追求する“アスレジャー”およびウェルネスの価値と合致すると判断し、公式モデルに抜擢したと明らかにした。

【写真】コ・ユンジョン、線がくっきり

続けて、ブランドキャンペーン「XEXYMIX：UNDEFINE」を公開した。キャンペーンには、自分を規定せずに新たな挑戦に乗り出すコ・ユンジョンの姿を収めた。

ブランドの関係者は、「女優コ・ユンジョンとともに韓国と海外の消費者にブランド価値を知らせ、グローバル市場での競争力を強化していく計画だ」と述べた。

（写真＝「XEXYMIX」公式Instagram）コ・ユンジョン

なお、コ・ユンジョンは最近放送を終えたJTBCドラマ『誰だって無価値な自分と戦っている』を通じて、人物の変化と成長を繊細に表現し、視聴者から好評を博した。

◇コ・ユンジョン プロフィール

1996年4月22日生まれ。2019年にドラマ『彼はサイコメトラー－He is Psychometric－』で女優デビュー。以降、『保健教師アン・ウニョン』、Netflix『Sweet Home ～俺と世界の絶望～』を通じてその名を知らせ、ドラマ『還魂：光と影』で初めて主演を務めた。端正な顔立ちと清楚なイメージで、若者世代の憧れの存在とされている。

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