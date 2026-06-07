工藤静香、鍛え上げられた腹筋をチラ見せ！ | RBB TODAY

工藤静香が6日、インスタグラムを更新。鍛え上げられた腹筋がチラ見えするオフショットを公開した。
工藤は黒のシースルートップスに黒のワイドパンツを合わせたコーディネート。トップスは短めで、鍛えた腹筋が見えるクールでセクシーなスタイルだ。24日にリリースされるアルバム「Dynamic」のPV撮影時に撮られたもので、工藤は「久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」と綴っている。
この鍛え上げられた腹筋にファンからは「あぁん♡♡めちゃくちゃカッチョいいです♡♡しーちゃん♡♡私も腹割りたい」「日頃のトレーニングで鍛えた腹筋が凄いですね」「バッキバキの腹筋から目が離せないっ！かっこかわいいッが渋滞してるっ」と絶賛するコメントが寄せられている。
工藤静香、NHKBS「The Covers」で80年代アニメソングを熱唱！ | RBB TODAY
工藤静香がNHK BSの「The Covers」に出演し、80年代アニメソングを3曲披露。特に「Get Wild」のロックアレンジが注目され、放送は8月22日予定。
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イモトアヤコが工藤静香の誕生日を祝福「楽しく美味しく優しい時間」 | RBB TODAY
イモトアヤコが工藤静香の誕生日をケーキで祝福し、インスタグラムで2人のツーショットと散歩動画を公開。「楽しく美味しく優しい時間」と振り返り、工藤も忙しい中祝ってもらったことに感謝。両者の仲の良さが話題を呼んでいる。
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