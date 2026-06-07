工藤静香、鍛え上げられた腹筋をチラ見せ！ | RBB TODAY

工藤静香が6日、インスタグラムを更新。鍛え上げられた腹筋がチラ見えするオフショットを公開した。

工藤は黒のシースルートップスに黒のワイドパンツを合わせたコーディネート。トップスは短めで、鍛えた腹筋が見えるクールでセクシーなスタイルだ。24日にリリースされるアルバム「Dynamic」のPV撮影時に撮られたもので、工藤は「久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」と綴っている。

この鍛え上げられた腹筋にファンからは「あぁん♡♡めちゃくちゃカッチョいいです♡♡しーちゃん♡♡私も腹割りたい」「日頃のトレーニングで鍛えた腹筋が凄いですね」「バッキバキの腹筋から目が離せないっ！かっこかわいいッが渋滞してるっ」と絶賛するコメントが寄せられている。

※工藤静香の投稿