“不仲説”メンバーを除いて再結成…韓国アイドル、活動時の壮絶裏話「衣装がきつすぎて救急外来へ」 | RBB TODAY

ガールズグループSecretのメンバー、ヒョソンが過去に活動していたときのエピソードを伝えた。

去る6月3日、YouTubeチャンネル「Secret Official」には、「バック・トゥ・ザ・2011年が流行りだって？（見せてあげる 本物の第2世代アイドルメイク）」というタイトルの動画が公開された。

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同日、ヒョソンとメンバーのハナは、過去にメイクと衣装を担当していたプロたちと再会し、当時を振り返った。彼女たちは、『Shy Boy』当時のメイクと衣装を再現した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Secret Official」）1枚目：ヒョソン

ヒョソンはメイクをしてもらいながら、当時の記憶を呼び起こした。彼女は、「年末の授賞式のとき、私たちがオープニングだった。あまりにもタイトな衣装を着ていたため、控え室でピザを食べていたら、激しく消化不良を起こした。ステージだけをどうにか撮影し、すぐに救急外来へと直行して、新年を迎えた」と告白し、驚きを誘った。

なお、2009年にデビューしたSecretは『Love is Move』『Madonna』『Starlight Moonlight』など、数々のヒット曲をリリースし、大人気を博した。しかし、2016年にソナが脱退し、2018年にはジウンもグループを離れたことで、事実上の解散となった。

そして、12年が過ぎた2026年、ヒョソンとハナは再結成を予告した。特に、2人のほかに、新メンバー1人を迎え入れて、3人組としてステージに立つ予定であることが明らかになり、注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

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