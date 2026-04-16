THE RAMPAGE神谷健太が群発頭痛を公表「晴れる日を目指して」 | RBB TODAY

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの神谷健太が4月15日にインスタグラムを更新し、群発頭痛を患っていることを公表した。

神谷はインスタグラムで、「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と呼びかけ。この病気の有病率について、「全人口の約0.1%」と紹介しつつ、「自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と説明した。

また、「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」と公表。「人によって群発期という発作が起きる期間はそれぞれですが僕の場合は2年に1回1ヶ月程です」とし、「そして今年僕は1週間前に群発期に入りました」と、現在発作が起きている期間だと明かした。

公表の理由について神谷は、「あるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して 一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています」と述べ、「そしてこの群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と明かした。

最後には、「群発頭痛をお持ちの皆さん本当に辛いですね」とつづり、「晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。

このポストには、「どんな時も頑張ってくれてありがとう」「とにかく無理はしないでね」「皆さんが晴れる日を願っています」という声が集まっている。

※神谷健太が群発頭痛を公表

