i-dle、人気アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のOP曲『HIDE AND SEEK』4月22日にリリース！ | RBB TODAY

i-dle（アイドゥル）が歌唱した『HIDE AND SEEK』が、4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。

あわせてカバーアートが公開され、Pre-Add・Pre-Saveもスタートした。

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『HIDE AND SEEK』は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のオープニングテーマとして使用されており、オンエア直後から国内外のファンや音楽リスナーの間で大きな話題を呼んでいる楽曲だ。

タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけてほしい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーに仕上がっている。

『HIDE AND SEEK』配信ジャケット

アートワークでは、作品の世界観に通じる“捉えられそうで掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックとなっている。

また、アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のオープニングテーマ・ノンクレジット版映像が同作のYouTubeチャンネルで公開されているので、こちらもチェックしてほしい。

なお、i-dleは韓国公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を敢行中。台北、バンコク公演を終え、今後はメルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る予定だ。

日本では、Kアリーナ横浜で2DAYS公演を開催する予定で、追加都市および公演日程は後日発表される。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

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