Perfume、アリーナツアー&ドーム公演のLIVE映像作品のジャケット公開！ | RBB TODAY

5月27日に発売となるPerfumeのアリーナツアー&ドーム公演のLIVE映像作品のジャケットが公開された。

この映像作品は、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス”Episode1」のファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」(9月23日公演)を収録。Perfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版としてパッケージ化される。

特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選さ れたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追 体験できる内容となっている。

また、アリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」も同時リリースされる。

それぞれコンセプトAL「ネビュラロマンス 前篇/後篇」のコンセプトを掲げて構成されたライブパフォーマンスとなっており、本日公開されたジャケットもその世界観が象徴されたアートワークに。

さらに、Perfume の結成 25 周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25years Document-』が5月15日より全国公開となる。同作は、長年にわたり第一線を走り続けてきたPerfumeが節目となる25周年を迎える中で下した決断「コールドスリープ」に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。

ドキュメンタリー映画で描かれる“決断の裏側”を知った上で観る LIVE 映像は、単なる記録を超えた意味を持ち、東京ドームという大舞台に立つまでの過程やその瞬間に込められた想い、Perfumeの25年の歩みと未来が交差する作品となっている。

二つの作品が連動することで浮かび上がるPerfume の“今”と“これから”を体感できる同プロジェクトに注目したい。