中川翔子、双子出産後初のコミックエッセイ表紙を公開「キラキラピンクだよ」 | RBB TODAY

しょこたんことタレントの中川翔子が2026年5月1日に発売するコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』(宝島社)の表紙が公開となった。
『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』が2025年9月末に双子の男の子を出産した中川が、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた、完全描き下ろしのコミックエッセイ。
不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児までを率直に描写し、双子出産という大きな転機を経て“母になった中川翔子”の現在を、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルにつづる。
中川は4月16日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「表紙が解禁！」と双子を抱っこした自身と愛猫が描かれた表紙写真を公開。「キラキラピンクだよ」「未発表ページもたくさん描いたよ！」とコメントした。
中川翔子、双子の赤ちゃん育児に奮闘「オーケストラみたいに号泣」「すさまじいパワーだ」 | RBB TODAY
中川翔子が双子出産と育児状況を報告し、泣き止まない赤ちゃんのパワーに驚きつつ、回復と育児の大変さに奮闘している様子を伝えている。
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中川翔子、双子の保育園入園を報告 「ママコーデわからなすぎた」入園式スタイル披露 | RBB TODAY
中川翔子が双子の保育園入園を報告し、式やママコーデ写真を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/01/246038.html続きを読む »