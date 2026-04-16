中川翔子、双子出産後初のコミックエッセイ表紙を公開「キラキラピンクだよ」 | RBB TODAY

しょこたんことタレントの中川翔子が2026年5月1日に発売するコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』(宝島社)の表紙が公開となった。



『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』が2025年9月末に双子の男の子を出産した中川が、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた、完全描き下ろしのコミックエッセイ。



『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児までを率直に描写し、双子出産という大きな転機を経て“母になった中川翔子”の現在を、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルにつづる。





『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社

中川は4月16日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「表紙が解禁！」と双子を抱っこした自身と愛猫が描かれた表紙写真を公開。「キラキラピンクだよ」「未発表ページもたくさん描いたよ！」とコメントした。

※【画像】中川翔子がコミックエッセイの表紙公開

