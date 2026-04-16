丸亀製麺、松岡昌宏と共同開発した「海老カツトマたまカレーうどん」21日より販売！ | RBB TODAY

丸亀製麺は、2021年の発売以来、松岡昌宏と共同開発してきたトマたまカレーうどんシリーズの新作として、海老カツトマたまカレーうどんを21日から全国の丸亀製麺で期間限定販売する。

今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきた！進化が止まらない6年目の新作は『海老カツトマたまカレーうどん』登場

海老カツトマたまカレーうどんは、海老3尾を重ねて揚げた海老カツをのせた一杯。注文ごとに店内で揚げる海老カツは、細かい生パン粉を使うことで海老の旨みを引き出し、軽やかな食感に仕上げた。シリーズのベースとなるトマたまカレーは、しょうがやニンニクをごま油で火入れし、カイエンペッパーで辛みを加えたカレーに、トマトの酸味と溶き卵のまろやかさを重ねた味わい。揚げたての海老カツと打ち立てうどんを合わせることで、食べ応えのある仕立てになっている。販売期間は6月上旬までを予定している。

今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきた！進化が止まらない6年目の新作は『海老カツトマたまカレーうどん』登場

価格は、海老カツトマたまカレーうどんが並1,390円（税込）、大1,580円（税込）、得1,770円（税込）。定番のトマたまカレーうどんは並890円（税込）、大1,080円（税込）、得1,270円（税込）、とろける3種のチーズトマたまカレーうどんは並990円（税込）、大1,180円（税込）、得1,370円（税込）で販売する。いずれもひと口ごはん付き。

トマたまカレーうどんシリーズは2021年に登場し、これまでチーズや豆乳仕立ての冷やし、甘口、牛カツなどを展開してきた。今年は新作の海老カツトマたまカレーうどんに加え、トマたまカレーうどん、とろける3種のチーズトマたまカレーうどんの3商品をそろえる。

また、松岡昌宏が出演する新TVCMも展開される。4月19日から予告篇、4月21日から海老カツトマたまカレーうどん篇を全国で順次放送する予定だ。

※丸亀製麺「帰ってきたぞ！トマたまカレーうどん」予告篇