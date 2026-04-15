医学部に強い117高校ランキング…雑誌『AERA』 | RBB TODAY

4月13日発売の雑誌『AERA』4月20日増大号（朝日新聞出版）では「医学部に強い117高校ランキング」を特集している。3月中旬から続いてきた大学合格者ランキングシリーズの締めくくりを飾る企画だ。

今回の特集では、今年の医学部入試における合格者データを多角的に紹介。各高校から国公立50大学のどの大学に何人合格したかが一目でわかる一覧形式のランキングや、医学科72大学別の高校ランキング、さらに私立、公立、国立に分けて現役合格者ランキングで詳報している。

アイナ・ジ・エンド／『AERA』（朝日新聞出版）

人気・難易度ともに高い医学部医学科への現役合格者数ランキングでトップに立ったのは、東海高校（愛知県）。19年連続1位という圧倒的な実績を誇り、現役合格者数は57人、浪人を含めると106人と3桁の合格者数を記録した。専門家への取材を通じ、東海高校をはじめとする上位校の受験指導の実態についても分析・掲載している。

同号の表紙・インタビューにはアイナ・ジ・エンドが登場。人口減少や産業の担い手不足といった課題を抱える地方において、新たな風を吹き込み地域を活性化させる女性たちの活躍も特集しているほか、ロックバンド・THE ALFEEの歴史を紐解く連載「THE ALFEE 奇跡の軌跡」なども掲載中だ。