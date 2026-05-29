TBS『世界遺産』放送30年でユネスコから感謝状を授与！「世界遺産」を撮り続けた実績が評価 | RBB TODAY

TBSで毎週日曜午後6時から放送中の『世界遺産』が4月に放送30周年を迎え、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）から感謝状が贈られた。

5月20日、日本ユネスコ国内委員会の主催により「日本のユネスコ加盟75周年記念フォーラム」が開催された。同フォーラムのセッションにおいて、ユネスコを支援してきた企業・団体への感謝状授与が行われ、TBSテレビを代表して佐藤朋子取締役がハーリド・エルアナーニー事務局長から感謝状を受け取った。

（C）TBS

番組『世界遺産』は、日本が世界遺産条約に批准た4年後の1996年4月に放送を開始。「人類共通の財産である世界遺産を最新の技術で記録し、未来に残す」をコンセプトに掲げ、映像表現の可能性に挑み続けてきた。これまでに訪れた国は136か国、撮影した世界遺産は700件を超える。

ユネスコの世界遺産リストに登録されている件数は、自然遺産・文化遺産・複合遺産を合わせて1,248件（2025年8月現在）。TBS『世界遺産』はユネスコ世界遺産センターと長年パートナーシップを結んでおり、メディアとして初めて世界遺産委員会へのオブザーバー参加が認められている。世界遺産を取り上げ、30年間継続して放送しているテレビ局は、世界でTBSのみである。

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チーフプロデューサーの佐野香氏は「大変光栄に思っております。私たちの使命は、『人類共通の財産を最新の映像技術で記録し、未来へ残す』ことです。失われれば二度と戻らない風景や文化を、新しい映像表現に挑みながら、次の世代に受け継いでいく…。これからの『世界遺産』にも、どうかご期待ください」とコメントした。

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5月31日の放送では、スリランカの世界遺産「シーギリヤ」を特集。高さ約180mの巨大な岩山「シーギリヤロック」を舞台に、5世紀後半にわずか11年だけ都として栄えたシンハラ王朝の謎に迫る。ナビゲーターは鈴木亮平が務める。