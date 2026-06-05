 森香澄、効能違いのシャワーヘッドを5種類用意！その日の気分で使い分け | RBB TODAY
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森香澄、効能違いのシャワーヘッドを5種類用意！その日の気分で使い分け

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森香澄【写真：竹内みちまろ】
  • 森香澄【写真：竹内みちまろ】

　4日、タレント・フリーアナウンサーの森香澄が『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。シャワーヘッドを5種類持っていることを明かした。

　話題は美顔器など美容器具をたくさん買ってしまうことについて。司会の野村友紀子に話を振られると、森は「自分でも意味わかんないな、と思う」と前置きしながらシャワーヘッドを5個持っていると話した。これにはスタジオの出演者も「なんで！？」とびっくり。森によれば、シャワーヘッドはそれぞれバブルがすごく細かい、塩素除去ができる、水素水で洗えるなど効果が違うとのこと。森本人も「何がいいのかわからない」状態ではあるが、その日の気分で使い分けていると語った。


森香澄、“結婚したら幸せになれそう”と思う芸能人を実名告白「かっこいい！」 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が放送。森香澄が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」を告白した。 (C)AbemaTV,Inc. 1枚目の写真・画像
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森香澄、人魚風のドレス姿で貝殻の中から登場！31歳の誕生日祝いに「今年初めて！」と大喜び | RBB TODAY
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森香澄が1日、都内にて行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に人魚をイメージした衣装で登場し、アピールした。
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