森香澄、効能違いのシャワーヘッドを5種類用意！その日の気分で使い分け | RBB TODAY

4日、タレント・フリーアナウンサーの森香澄が『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。シャワーヘッドを5種類持っていることを明かした。
話題は美顔器など美容器具をたくさん買ってしまうことについて。司会の野村友紀子に話を振られると、森は「自分でも意味わかんないな、と思う」と前置きしながらシャワーヘッドを5個持っていると話した。これにはスタジオの出演者も「なんで！？」とびっくり。森によれば、シャワーヘッドはそれぞれバブルがすごく細かい、塩素除去ができる、水素水で洗えるなど効果が違うとのこと。森本人も「何がいいのかわからない」状態ではあるが、その日の気分で使い分けていると語った。
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