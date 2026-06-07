入浴SHOTに“極薄部屋着”姿も！日本人K-POPアイドル、リアルすぎる自宅での日常「爆美女」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが部屋でのオフショットを公開した。

去る6月5日、ツキは自身のインスタグラムを更新。

【写真】見せていいの？ツキの入浴SHOT

キャプションには、「ベーグル大好き」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ツキが自身の部屋で過ごす様子を捉えたものである。パックで肌のケアをしたり、ゆったりと入浴を楽しんだり、部屋着姿で自撮りをしたりする姿が収められている。

（写真＝ツキInstagram）

写真のなかのツキは、“日常感”たっぷりの姿でも美しさを忘れていない。パック越しでも見える大きな目や白い肌などから、芸能人のオーラが感じられる。

投稿を目にしたファンからは、「ツキちゃん可愛すぎるよ～」「マスク越しでも美人って分かる」「まじで爆美女すぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日、に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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