チョコプラ&timelesz原嘉孝と篠塚大輝が“子どもたちの夢実験”に挑む！『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』が今夜スタート | RBB TODAY

TBSでは、本日4月14日23時56分から『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』を放送する。同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。チョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿に加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCに初挑戦し、昨年7月に土曜の昼帯で初放送。今年1月からは日曜の昼帯で不定期放送されていたが、この4月から火曜の深夜帯でレギュラー放送がスタートする。

(C)TBS

深夜レギュラーの初回放送では、子どもたちの素朴な疑問を調査する“子どもの夢実験シリーズ”として、「最強の発電生物・デンキウナギでスマホの充電ができるのか！？」というお題に、チョコプラとtimeleszの原、篠塚の4人が挑む。

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まずは今回お世話になるネイチャーティーチャーに会いに、4人は川崎水族館へ。そこで待っていたのは、昨年12月のプライム帯スペシャルの際に人力で巨大イルミネーションを点灯させた電気のスペシャリスト・山崎詩郎ティーチャー。そんな電気の天才・山崎ティーチャーとともに、まずはデンキウナギでのスマホ充電を成功させるべく、発電生物の仕組みを探る。そこには、生物から電気を集めるヒントが詰まっていた。ポイントを学んだ4人は作戦会議を経て、いざ実験へ！果たして、デンキウナギでスマホを充電することはできるのか！？驚きの結果に期待したい。

家族みんなで楽しめる『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』は、本日4月14日 23時56分から放送。