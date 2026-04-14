「神ショットじゃん」「青春感！」乃木坂46・菅原咲月、川﨑桜1st写真集をチェックし大興奮 | RBB TODAY

乃木坂46の川﨑桜が4月14日に1st写真集「エチュード」を発売。この写真集をメンバーの菅原咲月がチェックする動画が反響を集めている。

写真集公式Xは14日に、「エチュード読んでみた」という企画として、菅原が写真集の内容をチェックする動画を公開。

まず「この表紙、とっても好きなんです」と明かした菅原は「プレゼン？」と自分にツッコミを入れつつ、「私、生きて帰って来られるかな」と呟きながらページをめくった。

写真集を開いた菅原は「えー！」「青春感！」「あ、お気に入りショットを見つけましたので保存して……保存しちゃダメ！ もー！」とパニック気味に。

さらに好きなショットを見つけたのか、「ねーぇ！ 守る！ 私が守る！」と言い出し、「大人になっちゃった、あのとき出会ってた私たち」と感慨深そうに呟いていた。

また、「え！」を連発したり、「『俺が貸した上着』って言いたい」という迷言が出る一幕も。その後も、「神ショットじゃん」と口にしたり、最終的には「神の最高傑作みたいな本」と大絶賛していた。

この動画には、「良さが伝わる」「面白すぎるし、マジで分かりすぎる！」「オタク目線の解釈ありがとう笑」という声が集まっている。

※【動画】乃木坂46・菅原咲月が川﨑桜の写真集を鑑賞

