ドミノ・ピザ、チーズ＆からあげ＆ポテトがほぼ1kg！「ほぼ1kgウルトラチーズ」が復活！GWに「デカ盛り祭」期間限定開催 | RBB TODAY

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ドミノ・ピザ、チーズ＆からあげ＆ポテトがほぼ1kg！「ほぼ1kgウルトラチーズ」が復活！GWに「デカ盛り祭」期間限定開催

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コップ約10杯分のとろ～りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」
  • コップ約10杯分のとろ～りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」
  • 「ドミノデカ盛り祭」
  • コップ約10杯分のとろ～りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」
  • 食べても食べても減ったように見えない？「ほぼ1kgポテト」
  • 食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」
  • 食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」

　ドミノ・ピザが、24日から5月10日まで期間限定で「ドミノデカ盛り祭」を開催する。4月24日から26日までは公式オンラインとアプリでのみ注文を受け付け、4月27日以降は公式オンライン注文に加え、電話・店頭注文も可能だ。

「ドミノデカ盛り祭」

　期間中は、新商品の「ほぼ1kgからあげ」が登場する。通常の約5倍のボリュームで、価格はデリバリー、テイクアウトともに2,399円（税込）。Lサイズのピザボックスに収まる形で提供される。

食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」

　あわせて、2025年に販売を終了した「ほぼ1kgウルトラチーズ」も期間限定で復活する。直径約40cmのXLサイズで、焼成前のチーズ量は約1kg。価格はデリバリーが6,900円（税込）、テイクアウトが3,450円（税込）となる。このほか、「ウルトラチーズM 約500g」はデリバリー3,900円（税込）、テイクアウト1,950円（税込）、「ウルトラチーズL 約700g」はデリバリー5,100円（税込）、テイクアウト2,550円（税込）で販売される。

コップ約10杯分のとろ～りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」

　さらに、2020年に登場した「ほぼ1kgポテト」も再販売される。通常の約5倍のポテトフライを盛り合わせた商品で、価格はデリバリー、テイクアウトともに1,499円（税込）。別売りのケチャップやBBQソースを組み合わせて楽しめる。

食べても食べても減ったように見えない？「ほぼ1kgポテト」

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