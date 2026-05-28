ゴーゴーカレー、新メニュー＆新トッピングを一挙追加！「じゃがバター」など登場 | RBB TODAY

6月1日より、全国のゴーゴーカレー店舗で新メニューと新トッピングを順次導入する。

新メニューとして登場するのは「ミックスコンボカレー」。ロースカツのハーフに、エビフライ、シャウエッセン、目玉焼きを組み合わせた一皿で、複数の人気トッピングを少しずつ楽しめる内容となっている。価格は小サイズ1,480円～（税込）で、店舗により異なる。

ミックスコンボカレー

新トッピングには、「メジャートッピング」「WCCトッピング」「じゃがバター」「ガーリックチップ」「ロースカツ（ハーフ）」が加わる。「メジャートッピング」は、ロースカツ、チキンカツ、エビフライ、シャウエッセン、ゆでたまごなどをセットで追加できるトッピングで、価格は1,100円～（税込）。さらにボリューム感のある「WCCトッピング」は1,450円～（税込）で提供される。

メジャートッピング

期間限定の「じゃがバター」は、SNS投稿企画「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」で800件超の応募から最優秀賞に選ばれたアイデアを商品化したもの。揚げたじゃがいもにバターをのせ、濃厚なカレールーとの相性を楽しめる。価格は200円（税込）。

期間限定の新作トッピング「じゃがバター」

このほか、香ばしい風味を加える「ガーリックチップ」は150円～（税込）、気軽にカツを追加できる「ロースカツ（ハーフ）」は200円（税込）で販売される。各メニュー・トッピングは店舗により取り扱いや価格が異なる場合がある。