【アジア美食レポート】バンコクのグルメ激戦区・サパーンタクシン駅周辺で絶対ハズさない名店3軒 | RBB TODAY

バンコクを訪れる旅行者にとって、ワット・ポーやワット・アルンといった名所への起点となるBTSサパーンタクシン駅は、非常になじみ深い場所だ。今回、このエリアのグルメを紹介してくれるのは、2011年からタイの食文化を発信し続けているYouTubeチャンネル「街かどタイ料理」の管理人・MSDさん。

「観光の起点となるこの場所で、まずは美味しいご飯を食べてから旅行する。そんなプランはいかがでしょうか」と語るMSDさんが、駅周辺にひしめく名店の中からピックアップした3軒を紹介する。

ミシュランが認めた豪華な一皿！パッタイ専門店『バーンパッタイ』

最初に紹介するのは、タイのミシュランガイドに掲載されている有名店『バーンパッタイ』。青を基調としたおしゃれな外観が目を引くこの店では、川エビやカニなどがのった豪華なパッタイを堪能することができる。

MSDさんが注文したのは、大きなエビが3匹も乗った「川エビ入りパッタイ（290バーツ）」。食事が運ばれてくると、贅沢な見た目に「かなり美味しそう！」と思わず感嘆の声をもらした。早速、タイのライムであるマナオを全体にふりかけて味わう。

最大の特徴は、パッタイに使われる定番の米麺「センチャン」でありながら、その中でもひときわ弾力のある食感にある。「麺のモチモチした食感が、かなりしっかり感じられる」と絶賛。身の柔らかい大きなエビについても、「いかにも川エビという、この香り！」とその風味の豊かさに驚きを見せた。

さらに、ピーナッツの粉やナンプラーをたっぷり加え、自分好みに味を仕上げるのも楽しみ方のひとつ。香り、食感、味のすべてが揃った専門店ならではのパッタイは、バンコクを訪れたらぜひ体験したい逸品だ。

駅前の盲点！在住者も驚く激レア料理店『クイッティアオロート・ジェーヤイ』



続いては、駅の目の前という好立地にありながら、在住10年以上のMSDさんが「こんなに美味しいお店があるなんて、全く気がつかなかった」と驚きを隠せなかった隠れた名店『クイッティアオロート・ジェーヤイ』。



ここでぜひ味わいたいのが、タイでも非常に珍しい中国由来の料理「ジュイクワイ（60バーツ）」だ。米粉を蒸して固めた、もっちりとしたライスプディングに、干し椎茸のだしが効いたスープと豚肉の煮込みを合わせた一品である。

MSDさんは、「ライスプディングという表現がぴったり。中に味はついていないので、スープをかけて楽しむという感じ」と語り、米粉のしっとりとした食感とスープの相性の良さを実感。スープが味わいを引き立て、臭みのない洗練された味わいに仕上がっている点についても太鼓判を押した。

さらに、店名にもなっている「クイッティアオロート（50バーツ）」も見逃せない。蒸し上げられた麺は非常にモチモチとした食感で、豚肉のほかに中国風ソーセージ、豆腐、もやしなどの具材がたっぷり入っている。味付けは八角の入った中国醤油ベースで、奥深い香ばしさが際立つ。

駅前にありながら少し見つけにくいお店だが、ここでしか味わえない特別なメニューを楽しめるうえ、辛くないタイ料理を提供しているため「旅行者の方、すべてにお勧めできる」とMSDさんも大プッシュ。サパーンタクシン駅周辺を訪れたら、ぜひ現地でその魅力を体験してほしい。

「お焦げ」の香りが唯一無二！伝説のお粥店『ジョークプリンス』



サパーンタクシン駅周辺のグルメを締めくくるのは、バンコクで最も有名と言っても過言ではない、タイ風のお粥・ジョーク専門店『ジョークプリンス』。ミシュラン・ビブグルマンの常連であるこの店は、1日中ひっきりなしに客が訪れる活気あふれる老舗だ。

お粥は他店との差別化がしづらい料理だが、この店の最大の魅力は、他にはない「ほのかなお焦げの香り」にある。MSDさんは卵2つ入りのジョーク（70バーツ）を注文。「お焦げの香りで特徴を出しているのは見事」と語り、唯一無二の風味に感銘を受けていた。

さらりとした口当たりを楽しみつつ、玉子を崩しながら食べたり、途中でお酢や胡椒、ナンプラーを加えて味変するのがおすすめの食べ方。トッピングの玉子は、温泉卵のほかピータンなども選ぶことができ、選択肢が豊富なのも嬉しいポイントだ。



香り豊かなジョークは、朝食や小腹が空いたときにもぴったり。一口ごとに広がる香りと旨みはこの店ならではの味わいで、忘れられない体験になるだろう。

サパーンタクシン駅周辺を歩き尽くしたMSDさんは、「有名店から知る人ぞ知るお店まで、幅広く紹介できた」と、このエリアの奥深さを振り返る。どのお店も駅から徒歩圏内でアクセスしやすく、観光前の腹ごしらえには最適な環境である。

また、駅はチャオプラヤー川の水上バス乗り場とも直結しており、利便性は抜群。味・価格・個性が揃ったこのエリアは、バンコク観光のスタート地点としてだけでなく、食を目的に訪れる価値が十分にある魅力的なスポットといえるだろう。