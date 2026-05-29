木村拓哉、ソロ初の海外ライブ決定！ソウル・台北を含む全5都市9公演ツアーへ | RBB TODAY

木村拓哉が9月5日よりライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」を開催することが決定した。

本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、韓国・ソウルと台湾・台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。

さらに、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。ツアーおよびアルバムのタイトルに掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村自身の"現在地"を見つめ直すとともに、新たな未来へ向かう道標という意味が込められている。

アルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組「Flow」内で木村本人が語っていた通り、豪華スペシャルゲストが参加する作品になっており、続報にも期待したい。

木村はコメントの中で「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています」とファンへのメッセージを送り、「今回は、海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」とライブへの意欲を語った。

<ライブツアーの日程は以下の通り>

■9月5日（土）・6日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE

■9月26日（土） ソウル・INSPIRE ARENA

■10月7日（水） 福岡・マリンメッセ福岡 A館

■11月13日（金）・14日（土） 台北・Taipei Music Center

■11月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝） 千葉・ららアリーナ東京ベイ

国内3会場のチケット申込受付は、5月29日AM10:00からFAMILY CLUBのサイトにて開始される。