マクドナルド、齊藤京子の「Yeah! めっちゃウィークディ」アカペラ動画を公開！「歌上手すぎる」 | RBB TODAY

日本マクドナルド公式Xが4月13日、昼のセット「ひるまック」の新CMのテーマソングを歌う日向坂46の元メンバーで女優の齊藤京子のアカペラ動画を公開した。

マクドナルドは8日に公式Xで「だれが、なにを、歌っている？」と、女性がマイクに向かって歌っている無音動画を公開。鼻と口のみが映されていたが、SNS上からは齊藤の名前が候補として上がっていた。

その後、9日になってマクドナルド公式Xは齊藤を起用した「ひるまック」の新CMを公開。齊藤が松浦亜弥の楽曲「Yeah! めっちゃホリディ」の替え歌である「Yeah! めっちゃウィークディ」を歌いながらランチにマックのセットを楽しむ動画となっていた。

一方、13日にマクドナルド公式Xは「齊藤京子さんのアカペラ音源がこちら」と、8日に公開した歌唱動画のアカペラバージョンをあらためて公開。マイクに向かって「Yeah! めっちゃホリディ」をレコーディングする齊藤の姿が収められていた。

また、最後にはマクドナルドのCMジングル「タラッタッタッター」もしっかり歌っていた。

このポストには、「きょんこの歌声最高」「きょんこ歌上手すぎる」「知ってはいたけど歌うますぎ」という声が集まっている。

※【動画】マクドナルド公式Xが齊藤京子のアカペラ動画を公開

