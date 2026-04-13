マクドナルド、齊藤京子の「Yeah! めっちゃウィークディ」アカペラ動画を公開！「歌上手すぎる」 | RBB TODAY

日本マクドナルド公式Xが4月13日、昼のセット「ひるまック」の新CMのテーマソングを歌う日向坂46の元メンバーで女優の齊藤京子のアカペラ動画を公開した。
マクドナルドは8日に公式Xで「だれが、なにを、歌っている？」と、女性がマイクに向かって歌っている無音動画を公開。鼻と口のみが映されていたが、SNS上からは齊藤の名前が候補として上がっていた。
その後、9日になってマクドナルド公式Xは齊藤を起用した「ひるまック」の新CMを公開。齊藤が松浦亜弥の楽曲「Yeah! めっちゃホリディ」の替え歌である「Yeah! めっちゃウィークディ」を歌いながらランチにマックのセットを楽しむ動画となっていた。
一方、13日にマクドナルド公式Xは「齊藤京子さんのアカペラ音源がこちら」と、8日に公開した歌唱動画のアカペラバージョンをあらためて公開。マイクに向かって「Yeah! めっちゃホリディ」をレコーディングする齊藤の姿が収められていた。
また、最後にはマクドナルドのCMジングル「タラッタッタッター」もしっかり歌っていた。
このポストには、「きょんこの歌声最高」「きょんこ歌上手すぎる」「知ってはいたけど歌うますぎ」という声が集まっている。
マクドナルド、齊藤京子が歌う「Yeah! めっちゃウィークディ」あやや替え歌の新CMが話題 | RBB TODAY
マクドナルドが日向坂46の元メンバー齊藤京子を起用した新CM「Yeah! めっちゃウィークディ」を公開。松浦亜弥の楽曲の替え歌で、平日ランチセット「ひるまック」を宣伝。視聴者から可愛らしさと歌唱力を称賛する声が集まっている。
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「だれが、なにを、歌っている？」マクドナルド公式、CM出演者ヒント公開で反響 | RBB TODAY
マクドナルド公式Xが4月8日に投稿した動画が話題となっている。ほぼ無音の15秒動画で、ヘッドフォンをつけた女性がマイクで歌う姿を映しており、最後の2秒のみマクドナルドのジングルが流れる。平日ランチセット「ひるまック」の新CMの告知と思われ、出演者が齊藤京子ではないかとの予想が広がっている。
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