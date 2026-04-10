川栄李奈、廣瀬智紀との離婚を発表「夫婦という形を終え、それぞれの人生を」 | RBB TODAY

女優の川栄李奈が4月10日、俳優の廣瀬智紀との離婚を発表した。
川栄は2019年5月に廣瀬との結婚と第1子妊娠を発表。11月に第1子出産を発表し、2023年6月には第2子の誕生も報告していた。
一方、川栄は10日にインスタグラムのストーリーズで、「関係者の皆様 応援してくださる皆様」と切り出し、「私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました」と報告した。
また、「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」と今後について説明し、「温かく見守っていただけますと幸いです 何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」とつづった。
同時に廣瀬もインスタグラムのストーリーズを通じて離婚を報告。「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄への思いをつづった。
廣瀬は、「彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」とし、「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」とコメントした。
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