 『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセット6月24日発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセット6月24日発売決定

エンタメ その他
注目記事
『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
  • 『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
  • 『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
  • 『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
  • 『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
  • 『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

宮崎駿監督作『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイセットが6月24日（水）に発売されることがわかった。

本作は、2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でもIMAX劇場上映され大ヒットを記録した『もののけ姫』の4Kデジタルリマスター版。スタジオジブリ長編作品としては『君たちはどう生きるか』に続く4K UHD化となり、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。

細部まで鮮明な映像とクリアな音響を徹底追求し、生い茂る森の緑、キャラクターの繊細な表情、そして迫力のアクションシーンが、かつてない没入感を生み出す。

さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行われた4KデジタルリマスターIMAXRプレミア試写会における松田洋治（アシタカ役）、石田ゆり子（サン役）、そして鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の貴重な映像を収録している。

※宮崎駿監督の「崎」は、正しくは「たつさき」

『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセットは6月24日（水）より発売。

『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセット（ジブリがいっぱい COLLECTION）

価格：11,880円（税込）
映像特典：
・『もののけ姫』4K デジタルリマスターIMAXプレミア試写会舞台挨拶（約26分）
・予告編集（約4分）
・告知映像 (4K デジタルリマスターIMAX上映)
・予告編 (4K デジタルリマスターIMAX上映)
・予告編 (4K デジタルリマスター拡大上映
© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング


『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』作品情報 | cinemacafe.net
画像
もののけ姫（4Kデジタルリマスター）のあらすじ、監督（宮﨑駿）、俳優（松田洋治,石田ゆり子,田中裕子,小林薫,西村雅彦）、場面写真など。10月24日、全国公開。
https://www.cinemacafe.net/movies/36578/続きを読む »


君たちはどう生きるか　特別保存版 [Blu-ray]
￥9,773
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
宮﨑駿と青サギと…　～「君たちはどう生きるか」への道～ [DVD]
￥3,347
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《シネマカフェ編集部》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top