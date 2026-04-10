『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセット6月24日発売決定 | RBB TODAY

宮崎駿監督作『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイセットが6月24日（水）に発売されることがわかった。

本作は、2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でもIMAX劇場上映され大ヒットを記録した『もののけ姫』の4Kデジタルリマスター版。スタジオジブリ長編作品としては『君たちはどう生きるか』に続く4K UHD化となり、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。

細部まで鮮明な映像とクリアな音響を徹底追求し、生い茂る森の緑、キャラクターの繊細な表情、そして迫力のアクションシーンが、かつてない没入感を生み出す。

さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行われた4KデジタルリマスターIMAXRプレミア試写会における松田洋治（アシタカ役）、石田ゆり子（サン役）、そして鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の貴重な映像を収録している。

※宮崎駿監督の「崎」は、正しくは「たつさき」

『もののけ姫』4K UHD＋ブルーレイセットは6月24日（水）より発売。

『もののけ姫（4Kデジタルリマスター）』(c) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND