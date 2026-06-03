RIIZE、初のR&Bヒップホップ曲『Overdrive』ハイライト音源公開！カムバックへの期待高まる | RBB TODAY

RIIZEが、新アルバムの収録曲『Overdrive』を公開し、カムバックへの期待を高めた。

RIIZEは6月3日午後1時、公式SNSを通じて、2ndミニアルバム『II』の収録曲『Overdrive』のハイライト音源を公開した。

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あわせて公開された映像には、レコードショップを訪れ、音楽的なインスピレーションを得ながら自由な時間を楽しむメンバーたちの姿が収められており、注目を集めている。

（写真＝SMエンターテインメント）

『Overdrive』は、重厚なベースラインを軸に展開されるビートチェンジが印象的なR&Bヒップホップ曲だ。パワフルさと繊細さを自在に行き来するメンバーのボーカルが楽曲への没入感を高め、自ら定めた限界を打ち破りながら突き進む高揚感を歌詞に込めた。

特に同曲は、先日公開されたショウタロウのトレーラー映像『RIIZE “II” Trailer : Born Free』のBGMとして使用され、公開直後から世界中のファンの間で話題を呼んでいた。中毒性の高いサウンドと洗練された雰囲気ですでに注目を集めているだけに、6月15日に公開されるフルバージョンへの期待も高まっている。

デビュー以来、独創的な音楽とパフォーマンスでK-POPシーンに新たな風を吹き込んできたRIIZEは、今回の2ndミニアルバム『II』を通じて、さらに音楽の幅を広げる見通しだ。

なお、RIIZEの2ndミニアルバム『II』は、6月15日午後6時にリリースされる。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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