CUTIE STREETがグループ初のウィークリー1位獲得！9月からは初のアリーナツアーも開催 | RBB TODAY

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CUTIE STREETがグループ初のウィークリー1位獲得！9月からは初のアリーナツアーも開催

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　アイドルグループ・CUTIE STREETが1日に公式Xを更新。3rdシングル「キュートなキューたい/ナイスだね」でグループ初のオリコンウィークリー第1位を獲得したことを報告した。

　CUTIE STREETは27日に3rdシングルCDを発売し、デイリーシングルランキングで初登場1位を獲得していた。

　また、9月からは初のアリーナツアー「CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-」を開催することを発表している。

　グループ公式Xは1日、3rdシングルについて、「Billboard JAPANシングル・セールス集計速報（5月25日~5月31日の集計）にて初週売上《53.3万枚》ハーフミリオンを達成」と発表。

　さらに、「オリコンウィークリー第1位を獲得　累計売上枚数《44万枚》突破」と明かした。

　この結果を受け、「メンバーの頑張りきゅーてすとの1枚1枚が積み重なりグループとして初の！ウィークリー1位を獲得できました」「本当にありがとうございます」と感謝をつづっている。

　ポストには、「すごい！すごすぎる！」「推しがどんどん大きくなる場面に立ち会えてるのがすごく嬉しくて泣きそうになる」「ハーフミリオンもめっちゃ凄いし嬉しい！」というファンからの声が集まっている。

※CUTIE STREETがオリコンウィークリー1位を獲得を報告


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