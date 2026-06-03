三浦璃来が公開の「龍一くんの大好きな動画」、まさかの瞬間にファン騒然 | RBB TODAY

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三浦璃来が公開の「龍一くんの大好きな動画」、まさかの瞬間にファン騒然

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写真：エンリコ/アフロスポーツ
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　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した”りくりゅう”の三浦璃来が2日にXで、北京五輪の練習動画を公開し、話題になっている。

　三浦は「緊張しすぎると滑り方が分からなくなります」とつづり、ペアの木原龍一とスケートリンクで滑っている動画を公開。ハッシュタグでは「はじめてのオリンピック」「北京五輪2022」「個人戦フリー本番直前」と説明していた。

　動画でふたりが手を繋ぎ、スピードを出して滑っていたが、カーブする際に三浦の手が木原の手を離れ、三浦の身体はそのまま遠心力で飛び、壁に激突。

　すぐに起き上がって体勢を整え直したところで、木原が慌てたように三浦の腕を掴むところまでが映っていた。

　三浦はハッシュタグで「でもこれのおかげで緊張ほぐれた」と明かしつつ、「龍一くんの大好きな動画」とコメントした。

　ポストには、「龍一くんがなぜこの動画が好きなのか」「龍一くん心配そうにしてたけど、今は大好きな動画なんですね」「龍一くんが好きな動画なのは良く分かりません」というファンからの声が集まっている。

※【動画】三浦璃来が北京五輪の練習動画公開


“りくりゅうペア”がエアウィーヴ新CMに登場！引退後の心境を語るSpecialインタビュー公開 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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世界を魅了した“りくりゅうペア”がGoogleの新CMに出演！ | RBB TODAY
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https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/15/246573.html続きを読む »

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