木村拓哉、吉野家新CMで「麦とろ牛皿御膳」を豪快に堪能！「撮影とはいえ、今日、かなりいただきました！」 | RBB TODAY

木村拓哉が出演する吉野家の新TVCM「オレと麦とろ牛」篇が、4日から全国で放映される。同CMでは、夏の暑い日に吉野家へ駆け込んだ木村が、夏季限定商品「麦とろ牛皿御膳」を味わう。もち麦ご飯にたっぷりのとろろをかけて豪快にかき込み、続けて牛皿へ。「…のち、牛！」「麦とろ、のち牛！」と、麦とろと牛肉を交互に食べ進めていく。

木村拓哉が出演する新テレビCM「オレと麦とろ牛」編

最後は残しておいた牛肉とおくらを麦とろにのせ、丼を持ち上げて完食。水を飲み干し、満足そうな表情を浮かべる姿も収められている。

撮影はスタジオセットではなく、実際に営業している吉野家の店舗で行われた。木村は、店舗ごとに間取りやシステムが異なることにも触れ、実際の店舗で撮影することで、本物ならではの雰囲気が映像にも表れるのではないかとコメントした。

撮影で食べた「麦とろ牛皿御膳」も、店舗で実際に調理されたもの。木村は、普段提供する際の温度や調理方法についてスタッフに尋ねる場面もあったという。

麦とろ牛皿御膳キービジュアル

「麦とろ牛皿御膳」を味わった感想については、「撮影とはいえ、今日、かなりいただきました！」と振り返った。

また、“夏の元気”を維持するために大切にしていることを聞かれると、「美味しいと思えるものをしっかりと食べること」と回答。食事を楽しむ気持ちが、日々の活力にもつながっていると語った。

麦とろ牛皿御膳

今年で11周年を迎える「麦とろ牛皿御膳」は、牛皿、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁をセットにした夏季限定商品。6月4日11時から、全国の吉野家店舗で販売される。一部店舗では取り扱いがないほか、販売価格が異なる場合がある。価格は店内飲食が853円、テイクアウトが838円。

吉野家公式YouTubeチャンネルでは、新CM本編に加え、メイキング映像も公開されている。

※吉野家新CM「オレと麦とろ牛」篇 30秒