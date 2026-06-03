LE SSERAFIM、新アルバムがオリコン1位を獲得！デビュー作から7作連続の快挙 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、5月22日（日本発売日は6月1日）にリリースした2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1で、2026年6月1日付のオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得した。売上枚数は6.8万枚を記録した。

LE SSERAFIMは、1st Mini Album『FEARLESS』、2nd Mini Album『ANTIFRAGILE』、1st Studio Album『UNFORGIVEN』、3rd Mini Album『EASY』、4th Mini Album『CRAZY』、5th Mini Album『HOT』に続き、今作『PUREFLOW』pt.1でもオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得。デビュー作から7作連続で同ランキング首位を記録し、日本における圧倒的な人気とトップガールズグループとしての存在感を証明した。

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2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMにとって約3年ぶりとなるスタジオアルバムで、新たな章「FEARLESS 2.0」の幕開けを告げる作品だ。

本作は、韓国のアルバム売上集計サイトHANTEOチャートで、リリース初日に43万5675枚を売り上げ、5月22日付デイリーアルバムチャートで1位を獲得した。さらに、HANTEOチャート（集計期間：5月18日～24日）とCIRCLEチャート（集計期間：5月17日～23日）の週間アルバムチャート、Billboard JAPANの「Download Albums」（集計期間：5月18日～24日）でも首位を獲得し、最新作の高い人気を証明した。

また、LE SSERAFIMは日本や韓国だけでなく、グローバルチャートでも存在感を発揮している。米Billboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」（6月6日付）では10位にランクインし、「Top Album Sales」では1位を獲得した。

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これにより、LE SSERAFIMはシングルを除くアルバム作品で5作連続「Billboard 200」トップ10入りを達成。第4世代K-POPガールズグループの中でも唯一無二の記録を打ち立て、米国音楽市場における高い人気を改めて証明した。

LE SSERAFIMは、『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念し、5月23日から「FEELCYCLE」とコラボしたスペシャルプログラム「BSW LSF（BSW LE SSERAFIM）」を展開している。

「BSW LSF」のスタートに先立ち開催されたスペシャルイベントには、多くのFEARNOT（ファンダム名）が参加。新曲を含むLE SSERAFIMの楽曲に合わせてレッスンを楽しんだ。

また、6月1日からは東京でアルバムリリースを記念したポップアップストア「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」がオープンした。

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会場では、新曲『BOOMPALA』のコンセプトを感じられる展示やアルバムの実物を楽しめるほか、Official Merch.やアルバム関連商品、ジャケットやTシャツ、キャップなどのアパレルアイテム、ランドリーバッグやスピーカーといったライフスタイルグッズまで、多彩なラインナップが用意されている。特に、ポップアップ限定販売のDIY KeyringとDIY Charmは大きな注目を集めており、来場者は好みに合わせてオリジナルチャームを制作できる。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、米国、欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

日本公演は、大阪城ホール（7月25・26日）、Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で行われる。

さらに、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決定。大阪（8月14日）と東京（8月16日）の両会場でメインステージに立つ予定だ。

世界中で人気を拡大し続けるLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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