モーニング娘。'26・牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が電子書籍で配信スタート！ | RBB TODAY

モーニング娘。'26のメンバー・牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が、6月3日よりワニブックスの電子書籍として配信がスタートした。

現在開催中の春ツアーをもってモーニング娘。'26 及びハロー！プロジェクトを卒業する牧野。同写真集は牧野の24歳の誕生日である2025年2月2日に紙版で発売されたもので、今回ワニブックスが展開する「電子版写真集」シリーズの一環として電子化が実現した形だ。

牧野真莉愛 写真集 『 Maria 24 tuổi 』 （ワニブックス）／撮影：田畑竜三郎

作品のテーマは「THIS IS ASIAN BEAUTY」。全編をベトナム・ダナンとホイアンでの海外ロケで撮影しており、これまでの若さあふれる溌溂とした表現にとどまらず、大人の女性としての表情や衣装にも挑戦している。牧野にとって10冊目のソロ写真集でありながら全てが新鮮に思える、ファンにとって見逃せない作品となっている。

また今回の電子書籍配信を記念して、牧野の既刊写真集を対象としたフェアも開催中だ。これまでの作品をまだ手にしていないファンにとっても、まとめて楽しめる好機となっている。

牧野真莉愛写真集『Maria 24 tuổi』 電子書籍配信記念フェアは6月3日から6月16日まで実施される。