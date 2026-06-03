モーニング娘。'26・牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が電子書籍で配信スタート！ | RBB TODAY

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モーニング娘。'26・牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が電子書籍で配信スタート！

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牧野真莉愛 写真集 『 Maria 24 tuổi 』 （ワニブックス）／撮影：田畑竜三郎
  • 牧野真莉愛 写真集 『 Maria 24 tuổi 』 （ワニブックス）／撮影：田畑竜三郎

　モーニング娘。'26のメンバー・牧野真莉愛の写真集『Maria 24 tuổi』が、6月3日よりワニブックスの電子書籍として配信がスタートした。


牧野真莉愛 写真集 『 Maria 24 tuổi 』
￥3,190
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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　現在開催中の春ツアーをもってモーニング娘。'26 及びハロー！プロジェクトを卒業する牧野。同写真集は牧野の24歳の誕生日である2025年2月2日に紙版で発売されたもので、今回ワニブックスが展開する「電子版写真集」シリーズの一環として電子化が実現した形だ。

牧野真莉愛 写真集 『 Maria 24 tuổi 』 （ワニブックス）／撮影：田畑竜三郎

　作品のテーマは「THIS IS ASIAN BEAUTY」。全編をベトナム・ダナンとホイアンでの海外ロケで撮影しており、これまでの若さあふれる溌溂とした表現にとどまらず、大人の女性としての表情や衣装にも挑戦している。牧野にとって10冊目のソロ写真集でありながら全てが新鮮に思える、ファンにとって見逃せない作品となっている。

　また今回の電子書籍配信を記念して、牧野の既刊写真集を対象としたフェアも開催中だ。これまでの作品をまだ手にしていないファンにとっても、まとめて楽しめる好機となっている。

　牧野真莉愛写真集『Maria 24 tuổi』 電子書籍配信記念フェアは6月3日から6月16日まで実施される。


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牧野真莉愛の最新写真集はオーストラリアを舞台に、彼女の成長と今の姿を多彩なロケーションで捉え、ピュアさと洗練さを描いている。
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モー娘。牧野真莉愛の『全集』が電子書籍で配信！ 道重さゆみとのコラボグラビアも収録 | RBB TODAY
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モーニング娘。'25の牧野真莉愛が2022年に出版した『牧野真莉愛 全集 2018-2022』（ワニブックス）が、7月1日より電子書籍として配信される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/24/232169.html続きを読む »
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