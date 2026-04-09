波瑠、意外な交友関係を告白！アンジャッシュ児嶋の妻と“ゲームきっかけ”で親密に | RBB TODAY

女優の波瑠が8日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演し、意外な交友関係を明かした。

趣味のゲームをきっかけに友人関係が広がったという波瑠。中でも「一番仲が良し」と語ったのが、お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉の妻だという。

もともとは波瑠が児嶋に「ゲームをしましょう」と連絡したところ、「自分より妻のほうが（ゲームを）やっている」として紹介されたのがきっかけ。面識のなかった相手のアカウントが送られてきたというが、そこから交流がスタートした。

現在では一緒に買い物に出かけたり、自宅に招かれたりする仲に発展。ゲームを通じた縁が、プライベートでも深い関係へとつながったようだ。

さらに元AKB48・野呂佳代や、お笑いコンビザ・たっちの2人ともゲームを通じて親しくなったと明かし、その交友の広がりにスタジオも驚きの声を上げた。