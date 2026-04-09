映画『踊る大捜査線 N.E.W.』青島俊作が再び全力疾走で駆け回る！本編映像解禁！ | RBB TODAY

映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の本編映像が解禁された。

脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作、柳葉敏郎演じる本庁のキャリア組の室井慎次を始めとするキャラクターが登場し、事件に真摯に向かっていく青島刑事と仲間たちの物語を時に熱く、時にユーモアを交えながら描く同作。

1998年に公開された映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円超えの大ヒットを記録。2003年公開の映画『踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録するなど人気を博した。

今回解禁された映像では、「踊る大捜査線」シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに、1997年のテレビドラマ放送開始から 2026年に至るまでの青島俊作の軌跡が映し出される。「事件にデカいとか小さいとかあるんすか？」「レインボーブリッジ封鎖できません！！」「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ！」と青島の名シーンがプレイバックされる中、画面に大きく「青島俊作 相変わらず 警察官やってます。」の文字が浮かび上がる。

映像は一転、お馴染みの“青島コート”に身を包んだ現在の青島の姿が映し出される。長年の刑事生活によって刻まれた風格と貫禄を漂わせるが、守り続けてきた信念は、若き日と少しも変わらない。青島が読み上げたメモに記されていたのは、「街を、爆破する…！？」。一刻を争う事態に、時には荒い息を吐きながら走り、時には電動キックボードで、青島俊作が全力で駆け回る姿が映し出されている。

『踊る大捜査線 N.E.W.』は9月18日（金）より全国で公開。