乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場 | RBB TODAY

本日発売の『ボム』5月号表紙に乃木坂46・菅原咲月が登場している。
千葉県での撮影にて、まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり可愛さ満点のシーン。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やかだ。
また、大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりとする場面も。副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46…などを語ったロングインタビューも必見となっている。
乃木坂46・菅原咲月、純白ワンピ姿の美少女カットも！「B.L.T.」で“副キャプテンの葛藤”を語る | RBB TODAY
菅原咲月は副キャプテンとしての葛藤と決意を語るインタビューが『BLT2026年2月号』で特集されている。
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乃木坂46・菅原咲月、モードな色気でグラビア撮！『B.L.T.』登場 | RBB TODAY
28日発売のエンタメ誌『B.L.T. 』2024年12月号（東京ニュース通信社）に、乃木坂46の菅原咲月が登場。モードな色気を纏ったグラビアを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/28/224087.html続きを読む »