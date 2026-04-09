乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場 | RBB TODAY

本日発売の『ボム』5月号表紙に乃木坂46・菅原咲月が登場している。

千葉県での撮影にて、まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり可愛さ満点のシーン。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やかだ。

また、大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりとする場面も。副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46…などを語ったロングインタビューも必見となっている。