乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場 | RBB TODAY

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乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場

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乃木坂46・菅原咲月、ノースリーブでしっとり！『ボム』表紙＆ロングインタビューに登場
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　本日発売の『ボム』5月号表紙に乃木坂46・菅原咲月が登場している。

　千葉県での撮影にて、まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり可愛さ満点のシーン。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やかだ。

　また、大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりとする場面も。副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46…などを語ったロングインタビューも必見となっている。


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