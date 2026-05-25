幾田りら、初の海外ワンマン公演でソウルが熱狂！3年ぶりツアー完走 | RBB TODAY

幾田りらの3年ぶりとなるソロツアーー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』が、24日のソウル・オリンピック公園 オリンピックホール公演をもって完走した。

神戸・横浜・ソウルの3都市で全6公演を開催し、自身最大規模となる3万2000人を動員。2025年12月にリリースされた2ndアルバム『Laugh』を携えたツアーとなった。

ソウル公演は幾田にとって初の海外ワンマン公演。チケットは発売後即完売となり、追加公演が決定するほどの反響を呼んだ。

開演は18時。巨大な円形LEDが浮かぶステージで、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期オープニングテーマ「百花繚乱」でライブの幕が開いた。バンドとストリングスによる生演奏を軸に、ダンスナンバーからアコースティックセッション、ピアノ弾き語りまで多彩な構成でステージが展開された。

Photo by Siyoung Song

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Day1（5月23日）のスペシャルゲストには、楽曲「DUET」でのコラボがSNSでグローバルに話題を呼んだZICOが登場。ヒット曲「Any Song」「Artist」のソロステージを披露したのち、幾田と「DUET」をスペシャルアレンジで共演し、会場を大きな一体感で包んだ。

Day2（5月24日）にはYENAが登場し、「Catch Catch」「SMILEY」のソロパフォーマンスを披露。幾田との共演では「NEMONEMO」を歌唱とダンスで届けた。さらにサプライズゲストとして上白石萌歌と詩羽が登場し、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』エンディングテーマ「Sing along!!!」をライブ初パフォーマンスした。

Photo by Siyoung Song

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後半では、自身最速でストリーミング累計1億回再生を突破した「恋風」や、松田聖子のカバー「SWEET MEMORIES」も披露。韓国語で書いてきたという手紙を読み上げ、観客への感謝とエールを伝えた。

アンコールでは、ギターをかき鳴らしながら「DREAMER」を歌唱。「終われないんだ 今はまだ I'm a dreamer」という言葉とともにツアーの幕を閉じた。

Photo by Siyoung Song

〈セットリスト〉

【5月23日(土)公演】

1. 百花繚乱

2. Cafe Latte

3. Latata

4. ハミング

5. ロマンスの約束

6. パズル

7. スパークル

8. stay with me

9. レンズ

10. 吉祥寺

11. タイムマシン

12. Sign

13. P.S.

14. 蒲公英

15. Any song ※ZICO ソロ曲

16. Artist ※ZICO ソロ曲

17. DUET ※ZICO, 幾田りら コラボパフォーマンス

18. SWEET MEMORIES

19. 恋風

20. Actor

21. Answer

22. Voyage

23. JUMP

En. DREAMER

【5月24日(日)公演】

1. 百花繚乱

2. Cafe Latte

3. Latata

4. ハミング

5. ロマンスの約束

6. パズル

7. スパークル

8. stay with me

9. レンズ

10. 吉祥寺

11. タイムマシン

12. Sign

13. P.S.

14. 蒲公英

15. Catch Catch ※YENA ソロ曲

16. SMILEY ※YENA ソロ曲

17. NEMONEMO ※YENA, 幾田りら コラボパフォーマンス

18. Sing along!!! ※上白石萌歌, 詩羽, 幾田りら コラボパフォーマンス

19. SWEET MEMORIES

20. 恋風

21. Actor

22. Answer

23. Voyage

24. JUMP

En. DREAMER