「撮影してくれる人募集」BTS・JUNG KOOK、自ら趣味関連の求人を出す!?ファンの関心が集中 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが“バイク愛”に続き、今度は自ら動画の撮影・編集者の公開募集を始めた。

5月24日、JUNG KOOKは自身のSNSを通じて、英語で「ラスベガスにて。2026年5月23日」という言葉とともに、アメリカ・ラスベガスで撮影したVLOGを公開した。

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特に、動画のなかには、短くも強烈なバイクに乗る姿も収められており、目を引いた。これに先立ち、JUNG KOOKは「来た…」という短いコメントとともに、新しく購入したバイクの写真を公開し、話題になっていた。

過去にもJUNG KOOKのバイク好きな姿は、何度も公開されている。バラエティ番組でバイクに乗る姿を見せ、ファンから心配の声が相次ぐと、「安全に乗っているので、あまり心配しないでください」と自らファンを安心させた。

（左：写真提供＝OSEN、右：写真＝JUNG KOOK Instagram）

左：JUNG KOOK

しかし、今回はバイク以上に目を引くものがあった。JUNG KOOKは、動画とともに「撮影してくれる人募集。本当に編集まで上手かったら？ツアー一緒に回ろう」と綴り、公に映像クリエイターを探し始めた。

（写真＝JUNG KOOK Instagram）

さらに、SNSのストーリーまで追加して、その熱意をあらわにした。彼は、「最高の動画、写真を撮ってくれる人を探している。機材は僕が何とか用意するよ…！どうにかして僕に連絡して！」とメッセージを送った。

ファンは、突然のラブコールに爆発的な反応を見せた。「履歴書はどこに送ればいいですか」「世界中の動画編集者たちの心臓がバクバクしていそう」「ファン愛より実力が重要になった瞬間」といった愉快な反応が続いている。

特に、普段から撮影や動画編集に関心があると明かしてきただけに、ただの冗談ではなく、本気のオファーのように見えるという反応もある。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは北米ツアーを開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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