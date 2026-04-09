浜田雅功、「水曜日のダウンタウン」を欠席「インフルエンザということで」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が4月8日に放送された冠番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）を欠席した。
番組冒頭、浜田の定位置であるMC席に立っていたのは千原ジュニア。
「さあ、始まりました『水曜日のダウンタウン』、本日もよろしくお願いいたします」とあいさつは同じだったが、続けて千原は「浜田さんがインフルエンザということで、私が代わりにやらせていただきます」と浜田の休演を報告した。
また、この日の最初の企画はオリジナル競技「寿司合戦」だったが、プレゼンターとして登場したのはお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也のみ。本番組はコンビでプレゼンターを務めることが多いため、スタジオからは「一人？」という疑問の声が上がった。
すると嶋佐は、「すみません、相方（屋敷裕政）も体調不良になってしまって」と説明していた。
ネット上からは「体調不良？本当に？何かのしかけじゃないの？」「これまた何かのSNS使った説か？」と疑う声も上がっていた。
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