柏木由紀、5年3ヶ月ぶりにシングルリリース！「AKB卒業後、初のソロシングル」に期待集まる | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの柏木由紀が4月8日にXを更新し、AKB48卒業初のソロシングルを発売することを発表した。

柏木はXで、「6月17日にソロシングルを発売します」と報告。大きな花束を手にピースをしている自身の写真を公開した。

シングル発売は「なんと！5年3ヶ月ぶり！！」とのこと。また、「AKB卒業後、初のソロシングルです」と明かした。

柏木は「ぜひお楽しみに～」と呼びかけた。

ポストには、「楽しみにしてるね」「やった！楽しみにしてる」「おめでとうございます」という声が集まっている。

今回リリースする「シアワセ記念日」はすでに配信リリースされているが、柏木本人が作詞のカップリング曲を含めてシングルCDとしてリリースされる予定。

※柏木由紀がXでシングル発売を告知

