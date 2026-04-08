松本明子、病室で還暦迎える「50代最後の日に骨折手術痛みと格闘」 | RBB TODAY

タレントの松本明子が自身の60歳の誕生日である4月8日にXを更新。病室で還暦を迎えたと明かした。

松本は3日に自身のXを通じ、自宅前で転倒して骨折したため、1か月入院することになったと報告していた。

自身の誕生日である8日、松本はインスタグラムを更新し、「花まつり誕生日 還暦を病室で迎えます」と報告。「50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」と明かした。

なお、月曜パーソナリティを務めているラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（ニッポン放送）では、「本人不在の還暦スペシャル」を放送してくれたとのこと。一方、「ゴゴスマの皆様や、83年同期で還暦祝いを開いて下さる予定でしたのに…」「骨折手術入院になるとは…」と悔やんだ。

松本は、「でも沢山の皆様から励ましのメッセージをいただき、元気を貰えました。本当にありがとうございます！」と感謝をつづり、「早く回復出来るよう頑張ります」と意気込んだ。

このポストには、「今はゆっくり休んでくださいね」「お誕生日おめでとうございます」「お祝いは退院してからですね」という声が集まっている。

※【画像】松本明子、病室で還暦を迎えたことを報告

