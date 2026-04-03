松本明子、自宅前で転倒し1か月の入院明かす「左足首を骨折してしまいました」 | RBB TODAY

タレントの松本明子が4月3日にXを更新。自宅前で転倒し、骨折で1か月入院することになったと報告した。
松本はXで、「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と報告。病室のベッドで左足首を固定された状態で怪我を嘆いているような表情の自身の写真を公開した。
怪我により、松本は活動を休業するとのこと。「約1ヶ月間入院することとなりました」と明かしつつ、「ただ足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と説明した。
松本は、「関係者の皆様をはじめ日頃より応援してくださっている皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします」とコメントしていた。
ポストには、「お大事に」「1日も早い回復を祈ってます」「早く良くなります様に」という声が集まっていた。
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