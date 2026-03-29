永野芽郁、異国の地フィリピンで撮影したフォトスタイルブック発売決定！“ありのままの本当の姿”を収めた一冊に | RBB TODAY

永野芽郁のフォトブック&スタイルブックのスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」が6月21日に発売される。

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

同作は、デビュー以来歩み続けてきた永野が、役を脱ぎ素の自分と向き合ったことで辿り着いた「ありのままの本当の自分」を収めたフォトブックと、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOXだ。

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

フォトブックでは、25歳ラストにフィリピンで撮影された自然体の姿を収録。白シャツにスニーカーというラフな出立ちで港に佇むカットや、朝起きてそのままメイクもヘアも作り込むことなく流れのままに撮影されたという究極にナチュラルなシャツスタイルのカットが公開された。

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

永野芽郁 フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」©️SDP（撮影：伊藤彰紀（フォトブック）／熊木優（スタイルブック））

スタイルブックでは、本人の感性と個性が光る私服スタイリング企画から、鮮やかなグリーンのセットアップコーデと花柄ブラウスにベストを合わせたボヘミアンスタイルの2カットが公開されている。

永野は今回のスタイルブック発売決定に際し「このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。」とコメントした。