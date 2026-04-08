リーベルホテル大阪、初夏のグリルディナー＆シトラススイーツビュッフェ開催！約60種のメニューが登場 | RBB TODAY

リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」にて、『Early Summer Festa ～初夏のグリルディナー＆シトラススイーツビュッフェ～』が5月15日から7月16日まで開催される。

料理集合

同ビュッフェでは、初夏にふさわしい料理や香ばしいグリルメニュー、柑橘を使ったスイーツなど約60種のメニューを用意。

冷菜には「グレープフルーツと貝のセビーチェ セルフィーユの香り」や「サーモンマリネと大根のミルフィーユ」が並ぶ。メインには「チキンのロースト レモンとエストラゴンの白ワインソース」や「サーモングリル エルダーフラワーとバレンシアオレンジのソース」などが登場する。

初夏のハーブ香るグリルミートセレクション

ライブキッチンでは「初夏のハーブ香るグリルミートセレクション」や「ガーリックシュリンプ」を目の前で焼き上げて提供する。

スイーツでは「オレンジのタルト」「オレンジのリングゼリー」「グレープフルーツジュレとパンナコッタ」など柑橘を活かした品が並ぶ。ライブデザートとして「柑橘のパフェ パヴロヴァ風」も楽しめる。

スイーツ集合

キッズ向けには「ツナの冷製パスタ」「とうもろこしグラタン」「鶏のからあげ」などが用意されるほか、パフェやカップケーキを自由にアレンジできる「スイーツアレンジコーナー」も設けられる。

キッズメニュー集合

さらに、レストランエントランスにはレモンやシトラスをモチーフにしたフォトスポットも登場。また、大阪ベイエリアの夜景を眺めながらの食事も楽しめる。

鰹のレアステーキ 柚子の香り

柑橘のパフェ パヴロヴァ風

料金は食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題（制限時間120分）で、大人（中学生以上）7,000円、小学生3,500円、未就学児（4～6歳）2,000円、3歳以下無料。アルコールドリンク飲み放題は別途2,500円。プレミアシートは1席3,000円（1日ペア3組限定）、レギュラーシートは1人500円となっている。

プレミアシート