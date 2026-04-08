SUPER EIGHT・横山裕が『探偵！ナイトスクープ』特命局長で初登場！ | RBB TODAY

SUPER EIGHTの横山裕が4月10日（金）放送の「探偵！ナイトスクープ」に、特命局長として番組に初登場しする。横山は「ナイトスクープを見て育った！」と語るほどの番組のファンで、大興奮の特命局長就任回となった。

今回の「特命局長」は、前週の村上信五に続きSUPER EIGHTの横山裕が初登場。「うわぁ～！」という観覧席の黄色い大歓声に迎えられた横山は、口上のカンペを一言一言かみしめるように読み上げた。竹山探偵が「始まった時から『わぁ！わぁ！』って言ってましたけど、どうしました？」と突っこむと、横山は「テレビで見てるやつやと思って。何か信じられない。ふわふわしてます、今」と心境を吐露。そして「村上（信五）が初代の特命局長で、あの時、言ったんですよ。『お前、売れたな』って（笑）。まさか自分が座れると思ってなかったので、すごい嬉しいです」と番組出演に大興奮。

（ｃ）ABCテレビ

そんな横山はナイトスクープについて「“大阪ど真ん中”やってんなっていう感じですね。それこそ『探偵！ナイトスクープ』を見て育ったんで、感慨深いですね」とコメント。また、朝日放送の前社屋にあったＡＢＣホールでの雰囲気を思い出すと、「ああ、今はこんな感じなんや」とスタジオ中を隅々まで見渡した。

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今回の依頼は、真栄田賢探偵が調査した『耳が聞こえないお笑いファン』、田村裕探偵の『１４頭のヤギと暮らす田舎の祖父』、間寛平探偵の『父の形見のアタッシュケースを開けて』を放送予定。横山は真栄田探偵に突っ込みを入れたり、寛平探偵の連発ギャグに「大阪、帰ってきたわぁ！」と感激するなど、いちファンとしても番組収録を楽しんだ。番組は4月10日(金)よる11時17分から放送。

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