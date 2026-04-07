水谷隼、「ひな誕祭」参戦を報告！「四期生の輝きが年々増してる」 | RBB TODAY

東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が4月6日にXを更新し、日向坂46のイベント「ひな誕祭」に参加したことを明かした。

水谷はこれまでたびたび日向坂46と共演。ライブに足を運んでいることも明かしている。

「ひな誕祭」は日向坂46が毎年デビュー日前後に行っているイベント。2026年の「7回目のひな誕祭」は、4月4日・5日に横浜スタジアムで開催された。

水谷は6日にXで、「3年連続3回目のひな誕祭行ってきました」と報告。自身が出したと思われるフラワースタンドの前で撮影したショットを公開した。

ひな誕祭について、「四期生の輝きが年々増してる」と感想を明かしつつ、「新曲の発表があったりこれからも楽しみだ」とつづった。

ポストには、「楽しめて良かったです」「とっても楽しそうです」「3年連続！さすがです」という声が集まっている。

※【画像】水谷隼が「ひな誕」参戦を報告

