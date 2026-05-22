東京六大学野球 早慶戦を天皇陛下がご観戦 | RBB TODAY

31日に行われる東京六大学野球の早慶戦を天皇陛下がご観戦することが発表された。

陛下がご観戦されるのは、明治神宮野球上で行われる慶應義塾大学と早稲田大学の試合。東京六大学野球連盟が2025年に100周年を迎えたことによるもので、六大学野球が天覧試合となるのは令和初。現在行われている春季リーグ戦では慶応大学が首位に立っており、今後の試合の結果次第では31日の試合で優勝が決定する可能性もある。

ご観戦に伴い、試合当日はすべての入場口でセキュリティが強化され、全入場口で金属探知機による手荷物検査が行われるほか、ペットボトルや水筒などすべての飲み物の検査が実施される。